The Yasuda Warehouse: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The Yasuda Warehouse hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 38,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The Yasuda Warehouse 32,13 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,51 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at