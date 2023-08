The Yasuda Warehouse zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Yasuda Warehouse hat am 07.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,76 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16,37 Milliarden JPY gegenüber 14,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at