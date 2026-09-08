Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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08.09.2026 13:00:09
The yawning gap between ambition and action on nuclear energy
The rate of new reactor construction would need to increase fivefold during the next decade if global 2050 targets are to be metWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Gap Inc.
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|The yawning gap between ambition and action on nuclear energy (Financial Times)
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