Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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07.05.2026 21:59:00
The year’s best tech trade is hiding in plain sight — and no, it’s not the Nasdaq
While Wall Street fixates on the “Magnificent Seven,” South Korea’s KOSPI has quietly delivered a staggering 75% gain since January.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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