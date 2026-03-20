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20.03.2026 20:30:00
The year’s hottest crypto play is helping investors bet on the future of trading
Shares of Hyperliquid Strategies have surged this month, amid expectations for the crypto world and traditional financial assets to increasingly converge on the Hyperliquid blockchain.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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