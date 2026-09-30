The Yumy Candy Company legte Quartalsergebnis vor

The Yumy Candy Company hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at