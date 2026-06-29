The Yumy Candy Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The Yumy Candy Company hat am 26.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

The Yumy Candy Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at