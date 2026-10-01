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01.10.2026 07:00:29

The zero-bills home: how one family is beating the energy price hikes

The Naylors’ four-bedroom home in Milton Keynes acts like a mini-power station after retrofitting solar panels, a battery and a heat pump

Clare Naylor paid close attention to how much energy she and her family were using last winter, filling hot-water bottles and bringing out extra blankets to ensure they didn’t go over budget. This year, she won’t have to worry as she is guaranteed not to receive a bill.

While millions of British households face the highest energy charges in three years from today after a 4% rise in the price cap, and predictions of a 16% increase in January, upgrades to Naylor’s home mean she will not have to pay anything.

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