Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

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28.05.2026 20:30:00

The Zscaler Sell-Off: Has the Market Overreacted?

Zscaler (NASDAQ: ZS) reported its latest earnings numbers this week, and to say that investors weren't impressed would be a massive understatement. The stock plunged nearly 32% on Wednesday amid the release of its numbers and guidance.When a stock tanks so much so quickly, it begs the question of whether or not the market has overreacted. While the stock could be heading even lower, there's the possibility that it might also have become a bargain buy in the process. Is Zscaler stock a good buy right now? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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