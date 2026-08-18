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18.08.2026 23:59:12
Theater Chains Back Paramount-Warner Deal That States Say Will Hurt Them
America’s three largest movie theater companies have lined up behind David Ellison’s $111 billion merger of Paramount and Warner Bros. Discovery.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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