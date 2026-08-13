THECOO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

THECOO veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 64,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,46 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat THECOO mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26,09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at