Theeb Rent A Car Company Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Theeb Rent A Car Company Registered gab am 10.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Theeb Rent A Car Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 SAR je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Theeb Rent A Car Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,6 Millionen SAR im Vergleich zu 338,7 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at