Theeb Rent A Car Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Theeb Rent A Car Company Registered hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,17 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Theeb Rent A Car Company Registered im vergangenen Quartal 403,6 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Theeb Rent A Car Company Registered 339,0 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at