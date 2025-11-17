Thenablers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thenablers lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,7 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at