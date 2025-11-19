19.11.2025 12:26:38

Theo Müller übernimmt Joghurtmarken Lünebest und Elinas

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Milchkonzern Müller expandiert mit der Übernahme der beiden Joghurtmarken Lünebest und Elinas. Das beinhaltet die Übernahme des dazugehörigen Werks in Lüneburg mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom bisherigen Eigentümer Hochwald Foods, wie die Unternehmensgruppe Theo Müller mitteilte. Die Produktion vor Ort soll bestehen bleiben. Der Kaufvertrag ist demnach unterschrieben, die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Den Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

Lünebest ist eine vor allem in Norddeutschland bekannte Joghurtmarke, Elinas stellt Joghurt griechischer Art her. Die Müller-Gruppe - ursprünglich eine kleine regionale Molkerei in Aretsried unweit von Augsburg - hat ihre Geschäfte in den vergangenen Jahrzehnten über die deutschen Grenzen hinaus stetig ausgebaut, Sitz der Holding ist Luxemburg. 2024 beschäftigte der Konzern rund 33.800 Beschäftigte und erzielte einen Jahresumsatz von 9,5 Milliarden Euro, die Produkte gegen demnach in gut 80 Länder. Neben den unter dem Namen Müller vertriebenen Produkten gehören mehrere weitere Marken dazu, die bekanntesten davon Weihenstephan und Landliebe. Das Unternehmen ist nach wie vor vollständig im Besitz der Gründerfamilie Müller./cho/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen