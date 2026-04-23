Theon International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Theon International präsentierte am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Theon International 0,400 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Theon International im vergangenen Quartal 164,1 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Theon International 129,8 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Theon International ein Gewinn pro Aktie von 0,940 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Theon International in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 25,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 443,42 Millionen EUR im Vergleich zu 352,36 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at