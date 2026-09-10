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10.09.2026 06:31:28
Theon International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Theon International ließ sich am 07.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Theon International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 128,6 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 92,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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