Theralase Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Theralase Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Theralase Technologies im vergangenen Quartal 0,2 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 27,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Theralase Technologies 0,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at