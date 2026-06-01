Theralase Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Theralase Technologies lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at