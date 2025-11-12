Theralase Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Theralase Technologies präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Mit einem Umsatz von 0,3 Millionen CAD, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at