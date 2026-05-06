Theralase Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Theralase Technologies lud am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 43,90 Prozent auf 0,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,82 Millionen CAD – eine Minderung um 20,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,03 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at