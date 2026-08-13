TherapeuticsMD vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TherapeuticsMD hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TherapeuticsMD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at