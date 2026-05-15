TherapeuticsMD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TherapeuticsMD lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,7 Millionen USD – ein Plus von 84,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TherapeuticsMD 0,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at