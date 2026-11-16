TherapeuticsMD: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TherapeuticsMD präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal hat TherapeuticsMD 1,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 61,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at