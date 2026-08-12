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12.08.2026 06:31:29
Theravance Biopharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Theravance Biopharma präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Theravance Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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