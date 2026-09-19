Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
19.09.2026 18:15:00
There Are Only a Handful of Nasdaq-100 Stocks That Yield Over 3%. Here's My Top Pick to Buy in September.
Most investors think of the Nasdaq-100 index as a tech index. That's not unreasonable, given that 66% of the index is, indeed, in the technology sector. However, if you are looking for a high-yield stock, tech usually isn't the place to look. Which is why my pick in September is from the just over 2% weighting in consumer staples companies.
PepsiCo (NASDAQ: PEP) has a yield of roughly 4.3%. For reference, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) yields only about 1%, while the average consumer staples stock yields roughly 2.1%. So that yield is attractive on both an absolute and a relative basis. Here's a quick rundown on why PepsiCo's yield is so high and why I bought it anyway.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|81,30
|2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.