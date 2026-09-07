Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
07.09.2026 15:45:00
There Are Only a Handful of Nasdaq-100 Stocks That Yield Over 3%. Here's My Top Pick to Buy Now.
The Nasdaq-100 is many things. Widely followed index? Check. A roster of famed large- and mega-cap growth companies? Definitely. A history of long-term outperformance over other domestic equity indexes? You bet.A dividend destination? Not so much. While marquee components such as Apple and Microsoft, among others, have evolved into legitimate dividend growth stories, the largest exchange-traded fund (ETF) tracking the Nasdaq-100 yields a paltry 0.4%. That's not even half of the roughly 1% that investors find in an S&P 500 index fund, and that's saying something, because the S&P 500's current dividend yield is near all-time lows.Mondelez is the winner among the Nasdaq-100 stocks with dividend yields of at least 3%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|84,20
|1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.