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WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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07.09.2026 15:45:00

There Are Only a Handful of Nasdaq-100 Stocks That Yield Over 3%. Here's My Top Pick to Buy Now.

The Nasdaq-100 is many things. Widely followed index? Check. A roster of famed large- and mega-cap growth companies? Definitely. A history of long-term outperformance over other domestic equity indexes? You bet.A dividend destination? Not so much. While marquee components such as Apple and Microsoft, among others, have evolved into legitimate dividend growth stories, the largest exchange-traded fund (ETF) tracking the Nasdaq-100 yields a paltry 0.4%. That's not even half of the roughly 1% that investors find in an S&P 500 index fund, and that's saying something, because the S&P 500's current dividend yield is near all-time lows.Mondelez is the winner among the Nasdaq-100 stocks with dividend yields of at least 3%. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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