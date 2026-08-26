|
26.08.2026 20:15:00
There Are Only a Handful of S&P 500 Stocks That Yield Over 5%. Here's My Top Pick to Buy Before the End of August.
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is yielding around 1% today, which is very low. So when you look at stocks yielding five times that amount, you need to tread with a little caution. Many of them will be struggling businesses. That, however, is not the case with Realty Income (NYSE: O). Here's why even the most conservative dividend investors will find this high-yield stock attractive.Realty Income is a real estate investment trust (REIT). The REIT business structure is designed to pass income on to shareholders in a tax-efficient manner, so high yields are normal in the REIT sector. From a big-picture view, there's nothing particularly shocking about Realty Income's 5.1% dividend yield. That said, it is not only higher than the S&P 500's yield but also higher than the average REIT's 3.5% yield.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.