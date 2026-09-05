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05.09.2026 16:25:00
There Are Only a Handful of S&P 500 Stocks That Yield Over 5%. Here's My Top Pick to Buy in September.
There aren't too many dividend stocks that yield more than 5%. Those that do can be separated into high- and low-risk categories, and most investors, especially those who rely on passive income, are looking for low-risk options.Realty Income (NYSE: O) boasts a 5.3% dividend yield, and it's as reliable as they come. Here's why it's my pick for the top S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) stock with a yield above 5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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