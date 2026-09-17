Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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17.09.2026 16:21:00
There Are Over 3,000 Stocks in the Nasdaq Composite. And None Stand Out More Than This Ultimate Growth Stock in September.
The Nasdaq Composite index comprises more than 3,000 stocks that trade on the Nasdaq exchange. In terms of weight, it's heavily tilted toward industry-leading megacap technology companies.
While the Nasdaq Composite includes Nvidia and every other company in the "Magnificent Seven," there's another growth stock on track to be even more important for the broader market this month. Here's why Micron (NASDAQ: MU) is the top tech stock to watch in September.
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