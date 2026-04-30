RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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01.05.2026 01:07:00
'There were letters I didn't want to open': Rise in unpaid debt court cases
The number of county court judgements rose by 17.5% in the first quarter of this year compared to last, data suggests.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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