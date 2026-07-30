Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.07.2026 11:06:00
There's a 74% Chance SpaceX and Tesla Will Merge by May 2027, According to Kalshi -- but 2 Negatives Don't Make a Positive on Wall Street
Wall Street history was made seven weeks ago, with Elon Musk's Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX) setting a new bar for initial public offerings. The $85.7 billion SpaceX raised, including the underwriters' overallotment, practically tripled the previous recordholder, Saudi Aramco.But history isn't done being made, according to the bettors at prediction market Kalshi. As of July 25, there was 74% probability that SpaceX and Musk's other trillion-dollar company, Tesla (NASDAQ: TSLA), would merge before May 1, 2027.While combining these two companies would be nostalgic, two negatives won't make a positive on Wall Street.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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