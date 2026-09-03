Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.09.2026 06:01:00
There’s a new record number of 401(k) millionaires as retirement savings hold at all-time highs
Retirement savings hovered at record highs in the second quarter, pushing the number of 401(k) millionaires to a record as investors focused on their long-term goals despite persistent anxiety about the broader economy, Fidelity Investments said Thursday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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