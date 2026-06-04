Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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04.06.2026 12:30:00

There's a Reason SpaceX, OpenAI, Anthropic, and Cerebras Are All Making Their IPOs at the Same Time, and It Has Huge Implications for Stock Investors

2026 is set to smash previous records for initial public offerings (IPOs). We've already seen some sizable IPOs, including Cerebras Systems in May, which raised an impressive $5.6 billion. But this summer could kick off a string of IPOs unlike any we've ever seen, raising hundreds of billions of dollars in gross proceeds in aggregate.The three most anticipated IPOs for the year are SpaceX, OpenAI, and Anthropic. All three are expected to come to market with valuations exceeding $1 trillion.The timing of all of these companies making their public debut in short order isn't a coincidence. The management teams all have good reasons for going public. And while it's fantastic for the companies and their existing shareholders, it has huge implications for everyday investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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