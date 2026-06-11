Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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11.06.2026 20:30:00
There’s a ticking time bomb under the Paramount-Warner Bros. deal. Here’s what could set it off.
The merger of Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery has been met with resistance from many in Hollywood — but the real threat will come from additional costs Paramount could incur if regulators slow down the deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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