Bros Aktie

Bros für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US1148011034

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11.06.2026 20:30:00

There’s a ticking time bomb under the Paramount-Warner Bros. deal. Here’s what could set it off.

The merger of Paramount Skydance and Warner Bros. Discovery has been met with resistance from many in Hollywood — but the real threat will come from additional costs Paramount could incur if regulators slow down the deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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