Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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13.07.2026 10:17:00
There’s good and bad news if you want to copy JPMorgan’s new AI agent that outperforms the 60/40 portfolio
JPMorgan says it’s designed an artificial-intelligent agent to evaluate markets and economic data and use it to outperform the standard 60/40 investing model, with less risk to boot.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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