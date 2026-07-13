Agent Aktie

Agent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004

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13.07.2026 10:17:00

There’s good and bad news if you want to copy JPMorgan’s new AI agent that outperforms the 60/40 portfolio

JPMorgan says it’s designed an artificial-intelligent agent to evaluate markets and economic data and use it to outperform the standard 60/40 investing model, with less risk to boot.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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