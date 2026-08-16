Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

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16.08.2026 15:15:00

There's No Denying Altria Group Has a High Yield, But This Stock Could Be an Even Better Buy for Dividend Investors Looking for Reliable Passive Income

When investing in dividend-paying stocks, the yield (annual dividend divided by stock price) is an important consideration. But it's not the only one.Investors should understand the company's business and its results to assess the company's dividend sustainability. After all, a high dividend yield isn't helpful if the board of directors subsequently cuts the payout.Altria Group's (NYSE: MO) stock has a 6.5% yield, and it doesn't seem likely to cut the payout anytime soon. But I prefer Coca-Cola's (NYSE: KO) shares, which yield 2.4% based on its stronger business prospects and dividend consistency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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