Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
16.08.2026 15:15:00
There's No Denying Altria Group Has a High Yield, But This Stock Could Be an Even Better Buy for Dividend Investors Looking for Reliable Passive Income
When investing in dividend-paying stocks, the yield (annual dividend divided by stock price) is an important consideration. But it's not the only one.Investors should understand the company's business and its results to assess the company's dividend sustainability. After all, a high dividend yield isn't helpful if the board of directors subsequently cuts the payout.Altria Group's (NYSE: MO) stock has a 6.5% yield, and it doesn't seem likely to cut the payout anytime soon. But I prefer Coca-Cola's (NYSE: KO) shares, which yield 2.4% based on its stronger business prospects and dividend consistency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|NYSE-Handel: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)