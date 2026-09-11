Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.09.2026 16:00:00
There's Still Time to Make This Critical Retirement Savings Move for 2026
There are only a few months left in 2026, but you still have plenty of time to claim your 401(k) match for the year if you haven't already. Doing so could grow your retirement savings by thousands of dollars this year, and that money could become tens of thousands of dollars by retirement.
Even if you can't afford to claim the entire match, it's worth collecting some of it while you still can. Here's what you need to do.
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