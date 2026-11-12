Synthetic Biologics Aktie
WKN DE: A3DMG6 / ISIN: US87164U4094
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12.11.2026 14:32:56
Theriva Biologics, Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Theriva Biologics, Inc. (TOVX) revealed Loss for third quarter of -$1.471 million
The company's bottom line came in at -$1.471 million, or -$0.03 per share. This compares with -$4.361 million, or -$0.45 per share, last year.
Theriva Biologics, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$1.471 Mln. vs. -$4.361 Mln. last year. -EPS: -$0.03 vs. -$0.45 last year.
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