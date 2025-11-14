Theriva Biologics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Theriva Biologics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Theriva Biologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,810 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at