Theriva Biologics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Theriva Biologics gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,930 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at