Theriva Biologics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Theriva Biologics hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Theriva Biologics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,550 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at