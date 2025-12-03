Therma Bright: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Therma Bright lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Therma Bright mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 400 Prozent gesteigert.

Therma Bright hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,080 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,080 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Therma Bright 0,08 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 166,67 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,03 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

