Therma Bright hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Therma Bright hat am 01.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at