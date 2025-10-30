Thermal Energy International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Thermal Energy International lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,13 Prozent auf 6,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at