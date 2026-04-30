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30.04.2026 06:31:29
Thermal Energy International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Thermal Energy International präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,4 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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