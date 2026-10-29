Thermal Energy International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Thermal Energy International präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,2 Millionen CAD – eine Minderung von 9,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at