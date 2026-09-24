Thermal Energy International informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Thermal Energy International hat am 22.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Thermal Energy International hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 33,55 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,78 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at