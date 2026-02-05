|
05.02.2026 06:31:28
Thermax: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Thermax hat am 02.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 18,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,29 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thermax im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 25,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
