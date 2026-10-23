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23.10.2026 06:31:29
Thermo Fisher Scientific präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Thermo Fisher Scientific lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Thermo Fisher Scientific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,50 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,88 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,99 Milliarden CAD – ein Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thermo Fisher Scientific 15,32 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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